Malinovskyi, le scuse del commentatore non bastano: ecco cosa è successo

Durante il match tra Clermont e Marsiglia vinto 2-0 dai ragazzi di Tudor grazie alla doppietta dell'ex Inter Alexis Sanchez , Phil Schoen , commentatore di Bein Sports Usa, ha sbagliato la nazionalità di Ruslan Malinovskyi scambiandolo per russo anziché ucraino. Un errore che fa notizia visto il conflitto in corso tra i due Paesi. Il cronista ha chiesto scusa per la défaillance con un post su Twitter: "Mi scuso sinceramente per il mio lapsus. Ho detto spesso ucraino. Comunque dopo la tua punizione ho detto russo una volta. A causa dei gas lacrimogeni, non ho pensato alla Russia. Momenti seri, delicati, su cui prego spesso. Mi scuso per l'errore".

La replica di Malinovskyi: "Mi piacerebbe che..."

Il centrocampista ex Atalanta non l'ha presa proprio bene e rispondendo al tweet ha prontamente replicato: "Accidenti, non pensavo che il gas in Francia potesse fare effetto in Florida. Mi dispiace. Dato che hai commesso un errore in TV, mi piacerebbe sentire le scuse durante la prossima diretta streaming, non su Twitter. Inoltre, per rendere più forti le preghiere, ecco un elenco di alcune organizzazioni che hanno aiutato l'Ucraina dall'invasione della Russia".