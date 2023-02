Ligue 1: frena il Nizza di Ramsey, lo Strasburgo batte l'Angers di Ghoulam

NIZZA (Francia) - Con Ramsey in campo per 76' e Khéphren Thuram, fratello di Marcus e figlio dell'ex Juventus Lilian, fino a pochi istanti dal triplice fischio finale, il Nizza - reduce da quattro vittorie consecutiva - frena la propria rincorsa, pareggiando 0-0 tra le mura amiche con il Reims: il club della Costa Azzurra resta provvisoriamente settimo in classifica con 38 punti conquistati in 24 partite di Ligue 1, quattro in più dei rivali odierni. L'Angers di Ghoulam, invece, fanalino di coda del campionato francese, cade 2-1 a Strasburgo: uno-due alsaziano firmato Diallo (14' e 42'), gol della bandiera ospite di Bentaleb su rigore al 72'.