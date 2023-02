Ligue 1, Messi e Mbappè show: il Psg rimonta e batte il Lille

FRANCIA - Clamorosa partita al Parco dei Principi: il Psg rimonta in extremis il Lille e vince per 4-3. I protagonisti assoluti del poker sono stati Mbappè con una doppietta e Messi con la punizione vincente al 95°. Il primo tempo si chiude con i parigini in vantaggio grazie a Mbappè e Neymar, con la rete di Diakite che accorcia il gap per il Lille. Ma nel secondo tempo succede di tutto: arriva prima il brutto infortunio per O'Ney (sostituito da Ekitike), poi l'uno-due micidiale del Lille con David e Bamba che portano il risultato sul 2-3. Ma nel finale arriva la clamorosa rimonta firmata ancora da Mbappè e poi dalla perla di Messi a fine recupero. Il Psg vola così a quota 57 in attesa del match del Marsiglia ospite in serata del Tolosa.