Tudor, carica pazzesca: Marsiglia-Psg si avvicina

TORINO - La corsa sul Psg continua, il Marsiglia di Tudor resta in scia e si prepara per la sfida in programma domenica prossima al Vélodrome. I parigini, dopo una partita vinta contro il Lilla in cui è successo di tutto, si sono confermati primi in classifica raggiungendo quota 57, ma i marsigliesi sono riusciti a rimanere a 5 lunghezze grazie alla vittoria in rimonta sul campo del Tolosa nell'ultima giornata di Ligue 1. Un successo sofferto e che l'allenatore croato ha celebrato scaricando tutta la tensione al triplice fischio, andando a festeggiare con il suo staff.