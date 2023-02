"Psg, Tuchel vicino al ritorno: due condizioni per tornare"

Il Psg sembra pronto a richiamare Thomas Tuchel in panchina. Come riportato da Standard, il club parigino sarebbe intenzionato a puntare nuovamente sul tecnico tedesco, licenziato a dicembre 2020. Il Psg vuole tornare sui suoi passi e riportare Tuchel alla guida della prima squadra. Il rendimento di Galtier , infatti, non sta convincendo la dirigenza del club di Ligue 1, che si sta guardando intorno.

Psg, l'ennesimo caos

Tuchel, le condizioni per il ritorno al Psg

Come sottolineato da Standard, il ritorno di Tuchel sulla panchina del Psg è molto probabile, soprattutto ora che c'è Campos al posto di Leonardo. Il tedesco è pronto a tornare a Parigi ma a determinate condizioni: la società dovrà difenderlo dai senatori dello spogliatoio e lui dovrà occuparsi della squadra soltando dal punto di vista tattico e tecnico, senza pensare anche al calciomercato. I parigini, che non avrebbero problemi a soddisfare queste due condizioni per riportare Tuchel in Francia, sembrano interessati anche a José Mourinho ma il portoghese dovrebbe rimanere sulla panchina della Roma.