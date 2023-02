Messi segna il gol vittoria del Psg: guardate come ha messo il piede d'appoggio

PARIGI (Francia) - Con un calcio di punizione magistrale Lionel Messi ha deciso al 94' la sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Lilla, vinta dai padroni di casa 4-3. Un successo sofferto, arrivato all'ultimo respiro, soltanto grazie all'ennesima prodezza di un eterno fuoriclasse, fresco vincitore della Coppa del Mondo, destinata a diventare la 'copertina' della stagione, nel caso in cui il club francese conquistasse al termine del campionato l'undicesimo Scudetto della propria storia. Eppure, oltre ai frame mozzafiato della bellissima rete, a fare il giro del mondo è stato soprattutto un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori, in particolari i tifosi del club, particolarmente preoccupati dai fermi-immagine divenuti presto virali sul web.