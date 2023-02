Ligue 1, Alexsandro rilancia il Lilla: 2-1 contro il Brest

LILLA (Francia) - Allo Stade Pierre-Mauroy (in Villeneuve d'Ascq) si apre la 25ª giornata della Ligue 1 con il successo in rimonta del Lilla sul Brest per 2-1. Padroni di casa sotto dopo 8' per via del goffo auto-gol di Tiago Djalo: nel provare a spazzare via la palla dall’area dopo il calcio d’angolo calcia malamente e beffa Chevalier. Nel secondo tempo arriva la reazione de Lilla: gol di Diakite al 60' per l'1-1 e poi all'80' ecco la rete partita realizzata di testa da Alexsandro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per "Les Dogues" un successo importante nella lotta per un posto in Europa (ora 5° a quota 44 punti) dopo il rocambolesco ko per 4-3 a casa del Paris Saint-Germain, mentre per il Brest si tratta del 3° ko consecutivo con un solo punto di vantaggio sul Troyes 17°