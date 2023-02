Torna Mavididi, il Montpellier frena il Lens: Tudor resta 2° a +2. Ok il Lione

MONTPELLIER (Francia) - Il Lens non va oltre l'1-1 a Montpellier e fallisce l'aggancio all'Olympique Marsiglia di Igor Tudor al secondo posto della classifica di Ligue 1, seppur con una partita in più: i 50 punti conquistati in 25 partite valgono la provvisoria terza piazza in coabitazione con il Monaco. Allo Stade de la Mosson passano in vantaggio gli ospiti dopo soli 4' con Fulgini su assist dell'ex Udinese Fofana, i padroni di casa - che dopo 20 giorni riabbracciano Mavididi, in Italia con la maglia della Juventus Under 23 - pareggiano al 59' con Maouassa. Tutto facile per il Lione contro l'Angers fanalino di coda: apre Mendes (38'), raddoppia Sarr (80'), accorcia Sima (87') e chiude Barcola (90')