Psg, Galtier furioso con un tifoso del Marsiglia: rissa sfiorata

MARSIGLIA (Francia) - Il Paris Saint-Germain si è imposto di personalità domenica per 3-0 nel Classique contro il Marsiglia portando ad 8 i punti di vantaggio sui ragazzi di Tudor. Clima sempre rovente tra le mura del Velodrome specialmente nei confronti dell'allenatore dei parigini Christophe Galtier accusato di alto tradimento in quanto nato a Marsiglia, cresciuto nelle giovanili dell'OM dove ha anche giocato due stagioni (1985 a 1987 coin 52 presenze) ed allenato (vice) dal 1999 al 2001. La tensione tra Galtier e i tifosi locali si alza dopo il triplice fischio del direttore di gara: l'allenatore, visibilmente nervoso, si gira verso alcuni tifosi dietro la sua panchina iniziando ad inveire, questi non accettano con uno di loro vorrebbe anche scavalcare per entrare in campo. Solo l'intervento di alcuni componenti della panchina del Psg ha evitato che la situazione degenerasse con Galtier condotto a fatica verso gli spogliatoi.