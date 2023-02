Mbappé, "scandalo" in Francia per il like di un 15enne del Marsiglia

Il 15enne Enzo Sternal, calciatore dell 'Olympique Marsiglia , considerato uno dei potenziali talenti più grandi del club francese, ha attirato l'ira dei tifosi per aver apprezzato un post di Kylian Mbappé sulla doppietta nel "Classique" proprio contro il suo Marsiglia. Dopo l'ennesima prestazione da fuoriclasse del fenomeno del Psg, che ha trascinato i suoi alla vittoria, Sternal non è riuscito a trattenere l'ammirazione e lo stupore, mettendo "like" alla sua foto. Mbappé continua a collezionare prestazioni da top player , e questo non fa che aumentare la sua fama e i suoi fan : uno di questi è, evidentemente, proprio il 15enne del Marsiglia. Dopo la reazione furiosa dei suoi tifosi che lo hanno pesantemente criticato, il giovane si è poi scusato con una storia sul suo profilo Instagram, ribadendo che è un fan del Marsiglia e che darebbe tutto per questi colori.

Mbappé come Ronaldo e Messi: fonte d'ispirazione per i giovani

Kylian Mbappé, è l'idolo di tantissimi giovani calciatori, una star mondiale di enorme fama come sono e sono stati Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Probabilmente il like di Sternal era solo sinonimo di ammirazione per il giocatore in sé e non per la maglia che indossa, ma la super-rivalità tra i due club ha acceso gli animi dei marsigliesi.