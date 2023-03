Ligue 1, l'Auxerre di Niang e Radu frena il Nizza di Thuram jr

NIZZA (Francia) - Termina 1-1 l'anticipo della 26ª giornata di Ligue 1 tra il Nizza di Khephren Thuram, figlio dello storico difensore della Juventus Lilian, e l'Auxerre di Ionut Radu, protagonista negativo lo scorso anno con l'Inter e fino allo scorso gennaio alla Cremonese, e M'Baye Niang, in Italia con Milan, Genoa e Torino ed entrato nella ripresa. Al vantaggio ospite di Hein, arrivato al 36', risponde dieci giri di lancetta più tardi Laborde, che aveva fallito un calcio di rigore soltanto quattro minuti prima. In classifica il club della Costa Azzurra resta al settimo posto con 42 punti, quello della Borgogna esce provvisoriamente dalla zona retrocessione con una lunghezza di margine sull'Ajaccio terz'ultimo (22 contro 21), che ha però una gara in meno.