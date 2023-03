Ligue 1, Messi e Mbappè show: poker del Psg al Nantes

Spettacolo al Parco dei Principi dove il Psg cala il poker al Nantes di Kombouare. Apre le danze Lionel Messi prima del 2-0 firmato dall'autorete di Hadjam. Il Nantes reagisce e con un micidiale uno-due termina il primo tempo in parità grazie alle reti di Blas e Ganago. Nella ripresa è un monologo dei parigini che ripassano in vantaggio con Danilo Pereira per poi chiudere la gara con il solito Mbappè al 91° minuto. In classifica Galtier vola a +11 sull'Olympique Marsiglia mentre Kombouare è fermo in 13esima posizione a quota 28 punti.