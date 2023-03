Mbappé come Cristiano Ronaldo: "Il gol alla Juve tra i più belli della carriera"

Mbappé e il gol alla Juventus

Mbappé ha poi parlato in conferenza stampa raccontando alcune delle reti più belle realizzate in carriera: "Mi hanno chiesto di selezionare i quattro gol più belli dei miei 201 col PSG e devo dire che quello con la Juventus è sicuramente tra questi. E' stato bello, vero? Scusate italiani, ma è stato bello. Quello può far parte sicuramente dei quattro più belli, anche se la galleria è bella lunga" ha detto l'attaccante francese. Mbappé ha segnato tre gol in questa edizione di Champions League alla Juventus ma la rete menzionata in conferenza dal centravanti è la prima, segnata nella gara di andata a Parigi nella fase a gironi.