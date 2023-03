Ligue 1, il Marsiglia sbanca Rennes: Tudor 2° a -8 dal Psg

RENNES (Francia) - All'Olympique Marsiglia basta il gol di Kolasinac - su assist dell'ex Roma Under - per sbancare Rennes e portarsi a quota 55 punti dopo 26 partite di Ligue 1, a -8 dal Paris Saint-Germain capolista, che la scorsa settimana ha stravinto il confronto diretto con il punteggio di 3-0. Tudor non rinuncia a Veretout, che con il turco ha condiviso l'esperienza in giallorosso, né ad Alexis Sanchez, in Italia con le maglie di Udinese ed Inter, ma getta nella mischia Malinovskyi soltanto al 51': sei giri di lancetta dopo l'ingresso in campo dell'ucraino trasferitosi in Francia lo scorso gennaio dall'Atalanta è arrivato il gol vittoria del bosniaco-tedesco, in passato oggetto dell'interesse della Juventus. Tra le fila del club bretone titolare al centro della difesa l'ex Bologna Theate.