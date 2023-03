Ligue 1, Mbappé salva il Psg: Brest beffato al 90'

TORINO - Un gol di Mbappé al 90' regala il successo al Psg sul campo del Brest. Dopo il ko di mercoledì all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (2-0), costato l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno di fila - lo scorso anno fu il Real Madrid a estromettere i francesi dalla competizione -, il Psg era chiamato a rialzare subito la testa nella trasferta di campionato. La formazione di Galtier ha risposto presente vincendo 2-1 e volando momentaneamente a +11 dal Marsiglia secondo, impegnato domani alle 20.45 contro lo Strasburgo. Soler sblocca il match dello Stade Francis-Le Blé prima del momentaneo pareggio nel finale di primo tempo di Honorat. Quando il pareggio sembrava ormai inevitabile ecco il colpo di genio del campione che imprime la propria firma d'autore decidendo la gara e regalando tre punti importantissimi al Psg. Per Messi e compagni quarta vittoria consecutiva in Ligue 1.

Auxerre e Rennes non si fanno male: finisce 0-0

Nell'altro match di giornata tra Auxerre e Rennes finisce 0-0. Allo Stade de l'Abbé-Deschamps la formazione di Genesio tiene il pallino del gioco chiudendo con il 68% di possesso palla ma non riesce a sfondare. I padroni di casa, che schierano l'ex Milan e Torino Niang come unico terminale offensivo, portano a sei la striscia di risultati utili consecutivi salendo così a 23 punti in classifica. Frena ancora, invece, il Rennes che, dopo la sconfitta contro il Marsiglia, conquista un punto che gli permette di mantenere il quinto posto. Nel prossimo turno, prima dello stop per le nazionali, il big match contro il Psg.

Auxerre-Rennes 0-0