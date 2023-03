Tudor, pari amaro: Marsiglia rimontato in dieci

MARSIGLIA (Francia) - Pari amaro per il Marsiglia di Tudor nel posticipo del 27° turno di Ligue 1 . Occasione persa per la seconda della classe che vive una serata incredibile al Velodrome contro lo Strasburgo. OM che resta in dieci uomini dalla mezz'ora per un fallo da ultimo uomo di Balerdi, ma non molla e nella ripresa riesce a trovare un importante doppio vantaggio con le firme di Mbemba e l'ex Inter Sanchez su rigore. Sembrava fatta per Tudor che invece vede i suoi crollare nel finale, tra l'88' e l'89' con la doppietta di Aholou che firma il 2-2 finale. Marsiglia a -10 dalla capolista Psg.

Vittoria per il Lens che passeggia sul campo del Clermont. Inizio di gara a senso unico con gli ospiti che raggiungono l'intervallo sullo 0-3, grazie alla tripletta da record di un Openda in stato di grazia: tre reti in soli 5', dal 30' al 35'. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a riorganizzarsi e gli ospiti affondano il colpo del definitivo 0-4 con Claude-Maurice. Con questa vittoria il Lens si porta al terzo posto della classifcia di Ligue 1 con 54 punti. Vittoria in trasferta per il Tolosa che vince sul campo dell'Angers, 0-2 il risultato, sorride anche il Lorient che tra le mura amiche archivia la pratica Troyes con lo stesso risultato. Finisce 2-2 la sfida tra Nantes e Nizza, il Montpellier vince 1-0 in casa dell'Ajaccio, un Reims corsaro espugna il 'Louis II' e batte il Monaco: 0-1.

