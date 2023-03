Openda, tripletta come Lewandowski: da Viareggio a Lens. E De Ketelaere...

È tutta questione di tempo . Una frazione di secondo che può valere una vita. "Carpe diem" direbbero i latini, Openda l'attimo l'ha colto a suon di gol. Tre in meno di cinque minuti. Di certo non è uno che arriva tardi agli appuntamenti. 270 secondi per scrivere la storia. L'attaccante del Lens ha sancito un nuovo record : è il giocatore che ha segnato in meno tempo tre reti in Ligue 1 . E la mente torna indietro a quel magico pomeriggio in cui Lewandowski ne fece addirittura cinque in nove minuti contro il Wolfsbrug. Guardiola ancora ha le mani in testa, stesa cosa ora Franck Haise.

Il Brugge con De Ketelaere, il Vitesse e il rifiuto al Marocco

Un belga che gioca in Francia può avere legami con l'Italia? Certo che sì. Però bisogna chiamare in causa il protagonista di questa storia: il tempo. Openda cresce nelle giovanili del Brugge, per un fiammingo è una cosa abbastanza comune. Gioca, cresce e si diverte. Da quelle parti passano tanti giovani e nel 2020 emerge De Ketelaere, diamante nel 3-5-2 di Clement. Tutti sono felici, un po' meno Loïs che non riesce a trovare molto spazio. Proprio per questo vola in Olanda al Vitesse. In Eredivise non hanno vinto molto, ma hanno spesso coltivato il talento. Da quelle parti sono passati Mount ed anche Odegaard, ora tra i migliori giocatori della Premier League con l'Arsenal capolista. Openda fa 13 gol al primo anno e 23 al secondo tra campionato e Conference. Vince anche il premio come giocatore del mese ed incomincia ad entrare nei taccuini di molti osservatori ed entra anche nel giro della Nazionale belga. Arriva anche la chiamata del Marocco, origini del padre, ma lui rifiuta per inseguire la sua strada. La sua avventura in Olanda dura solo un anno, termina il prestito, ma non resta al Brugge. Il Lens crede nelle sue potenzialità e lo acquista. Scelta azzeccata. Ancora una volta a fare la differenza è il tempismo, quello che hanno mostrato i dirigenti del club francese nel portarlo a casa. In campionato ha segnato per ora 12 gol, il più importante nella vittoria contro il Psg, per alimentari i sogni di una piccola realtà.

Non solo Donnarumma, il gol nel torneo di Viareggio ad un altro italiano

Donnarumma non è l'unico portiere italiano a cui ha fatto gol. Chi è l'altro? Giacomo Satalino. Ora gioca alla Carrarese, ma nel 2018 vestiva la maglia del Sassuolo. Come si lega ad Openda? Grazie al Torneo di Viareggio, in cui l'attaccante fece quello che anche oggi gli riesce meglio: gol. Non ha perso il vizio, anzi lo ha reso ancora più costante con il passare degli anni. Questa estate anche contro l'Inter in amichevole ha lasciato la sua firma. In cinque minuti si possono fare diverse cose: lavarsi i denti, cucinare qualcosa ed anche fare tre gol. Openda lo ha dimostrato.