Barthez, carezza a Maignan e che schiaffo a Donnarumma!

Barthez, elogio ai portieri "piccoli"

Barthez ha motivato così il suo scarso gradimento per Donnarumma: “Da qualche anno troppi allenatori preferiscono portieri alti un metro e 95 se non di più. Non ho nulla contro anche Courtois, che è il migliore al mondo, è alto 2 metri. La scuola francese e non solo ormai produce portieri formattati e privi di creatività non dando una chance a prescindere quelli alti un metro e 85. Donnarumma è alto quasi due metri e non sta facendo una stagione eccezionale. Il gol subito da Coman in PSG-Bayern, in Champions League, ha evidenziato punti di forza e deboli di un portiere della sua altezza. Il problema non è la scarsa reattività sul gol, ma è legato alla sua tecnica, che non è stata quella giusta. Avrebbe dovuto respingere la palla con il piede invece che provarci con le mani. Un portiere più piccolo, con più istinto e tecnica, l’avrebbe parata”.

Di pari passo il calvo portiere transalpino, passato alla storia pure per i baci propiziatori di Laurent Blanc, ha applaudito Maignan: “Finora Mike ha scalato le gerarchie con brio, ma non l’ho mai visto protagonista con continuità in nazionale dove in una decina di partite devi essere sempre all’altezza. A Maignan avrebbe fatto bene andare al Mondiale per capire la dimensione di un tale evento. Quindi non posso ancora valutarlo pienamente”.