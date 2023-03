Ligue 1, Tudor fermato in casa: Marsiglia-Montpellier 1-1

Il Marsiglia non riesce ad avvicinarsi ulteriormente al Psg. La squadra di Tudor, nel match valevole per la 29ª giornata della Ligue 1, è stata fermata in casa dal Montpellier. La formazione del tecnico ex Juventus va subito in difficoltà: gli ospiti ottengono il momentaneo vantaggio dopo 12' grazie al gol di Nardin. La risposta dei padroni di casa arriva sul finale del primo tempo, quando al 44' Guendouzi realizza il calcio di rigore che riporta il risultato sull'1-1. Nonostante il predominio territoriale nel secondo tempo il Marsiglia non è riuscito a ribaltare completamente la sfida, dovendosi accontentare di un solo punto in classifica e portandosi dunque a -6 dalla capolista Psg, che però ha una partita in meno che giocherà in casa contro il Lione.