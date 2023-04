Ligue 1, il Lens aggancia l'OM di Tudor dietro il Psg. Niang decisivo

Il Lens approfitta dell' 1-1 del Marsiglia in casa contro il Montpellier , batte il Rennes 1-0 e aggancia la squadra di Tudor al secondo posto alle spalle del Psg. Alla formazione di Haise basta il gol del belga Openda al 31' per piegare la resistenza della squadra di Genesio e volare a quota 60 punti in classifica, gli stessi dell'OM e sei in meno rispetto alla compagine di Galtier, impegnata domenica alle 20.45 al Parco dei Principi contro il Lione del grande ex Laurent Blanc.

Niang decide la sfida salvezza tra Auxerre e Troyes

Nell'altro match di giornata, l'Auxerre si aggiudica la sfida salvezza contro il Troyes. A decidere l'incontro è l'ex Milan, Genoa e Torino M'Baye Niang, in gol appena 6' dopo l'ingresso in campo. Quinta rete in 25 presenze stagionali, quarta in campionato, per l'attaccante senegalese. Tre punti importantissimi per la formazione di Pelissier che supera momentaneamente il Brest quartultimo salendo a quota 26 e portandosi a +5 dai ragazzi di Kisnorbo che non vincono dal 3-2 del 2 gennaio contro lo Strasburgo. Solo tre punti nelle ultime 12 per il Troyes che nel prossimo turno affronterà il Clermont mentre l'Auxerre se la vedrà con l'Ajaccio in un altro scontro diretto per la salvezza.

