Blas stende il Lione: il Nantes è di nuovo in finale di Coppa di Francia

NANTES (Francia) - Per il secondo anno consecutivo il Nantes conquista la finale di Coppa di Francia. Il gol di Ludovic Blas al 57' basta al club della Loira Atlantica, recentemente eliminato nei play-off di Europa League dalla Juventus, per battere l'Olympique Lione, la cui presenza nelle competizioni europee del prossimo anno appare ora come un vero e proprio miraggio: i ragazzi di Blanc, infatti, in Ligue 1 occupano la nona posizione in classifica, ad otto punti dalla quinta, che garantirebbe la partecipazione alla Conference. Quelli di Kombouaré, invece, conosceranno domani la squadra con cui si giocheranno il titolo: sarà la vincente della sfida tra Annecy e Tolosa.