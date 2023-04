Coppa di Francia, il Tolosa raggiunge il Nantes in finale: Annecy ko

Annecy-Tolosa 1-2: la cronaca

Altalena di emozioni già nella prima frazione di gioco, con Zakaria Aboukhlal che, al 36', mette dentro di testa il cross lungo di Branco van den Boomen. Al secondo minuto di recupero, però, ecco il calcio di rigore per i padroni di casa: Bosetti si incarica della battuta e trasforma. Grande equilibrio nella ripresa ma, a 5' dal novantesimo, il Tolosa passa di nuovo avanti. Stavolta a siglare la rete è Chaibi, entrato 20' prima al posto di Ratao, bravo a sfruttare un grave errore della retroguardia avversaria. Quando la gara sembra ormai decisa, ecco che arriva il 2-2 di Dion, anche lui in campo a gara in corso al posto dell'autore del primo gol. I tifosi di casa, però, non fanno in tempo ad esultare perché interviene il Var che ravvisa una posizione di offside e annulla. A questo punto, nonostante i 7' di recupero, non succede più nulla al Parc des Sports: la corsa dell'Annecy, squadra delle Ligue 2, si interrompe qui mentre il Tolosa raggiunge la finale di Coppa di Francia per la terza volta nella sua storia dopo quella del 1941 (sconfitta 3-1 contro il Bordeaux) e quella del 1957 (vittoria 6-3 contro l'Angers).

Annecy-Tolosa 1-2: tabellino e statistiche