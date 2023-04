Ligue 1, Lens a -3 dal Psg: 2-1 in casa contro lo Strasburgo

Il Lens si avvicina pericolosamente al Paris Saint Germain. La squadra di Franck Haise, nel match valevole per la 30ª giornata della Ligue 1, si è imposta in casa contro lo Strasburgo. I padroni di casa la sbloccano subito: all'11' Frankowski realizza il gol dell'1-0 con un tiro preciso che si infila all'angolino destro. Il Lens per il resto della partita continua a dominare senza però concretizzare le occasioni create fino al 66', quando Medina trova la rete del raddoppio prima dell'inutile gol di Gameiro per gli avversari all'84' che sigla il definitivo 2-1. La formazione di Haise si porta così momentaneamente a -3 dalla capolista allenata da Galtier, che viene da due sconfitte consecutive e che domani giocherà in casa del Nizza.