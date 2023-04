Il Marsiglia non va oltre lo 0-0 contro il Lorient: Tudor a -8 dal Psg

Il Marsiglia di Igor Tudor non va oltre lo 0-0 contro il Lorient in una sfida valida per la 30ª giornata del campionato francese. È un pareggio amaro per la squadra dell'ex allenatore del Verona (il secondo consecutivo dopo l'1-1 contro il Montpellier) che impedisce al Marsiglia di tenere il passo di Psg e Lens entrambi vittoriosi contro Strasburgo e Nizza . Ora la squadra di Tudor è al terzo posto (a +3 sul Monaco) a quota 61 punti, a -8 dalla capolista e a -2 dal secondo posto.

Pari spettacolo tra Nantes e Monaco

È finita 2-2 la sfida tra Nantes e Monaco, gara valida per la 30ª giornata di Ligue 1. Biancorossi avanti 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Disasi al 21' e Matazo al 30', nella ripresa Mostafa Mohamed accorcia le distanze al 20' prima del definitivo 2-2 siglato al 33' da Blas. I gialloverdi salgono a quota 31 punti, portandosi a +5 sulla zona retrocessione, mentre la squadra del Principato avanza a 58, restano a -3 dal terzo posto occupato dall'Olympique Marsiglia.

Il Lione supera il Rennes per 3-1

Seconda vittoria di fila in campionato per l'Olympique Lione, che batte 3-1 il Rennes nella gara valida per la 30ª giornata di Ligue 1. Gouiri porta avanti gli ospiti all'11', ma nella ripresa L'OL reagisce e nel giro di venti minuti ribalta la partita grazie ai gol di Tolisso (15'), Lacazette (23') e Barcola (34'). La squadra di Blanc sale così al settimo posto, a 47 punti, mentre il Rennes rimane fermo a 50. Nelle gare pomeridiane del 30° turno successi anche per Auxerre, Tolosa e Clermont che vincono rispettivamente contro Ajaccio, Montpellier e Troyes. Si spartiscono la posta in palio, invece, Reims e Brest.