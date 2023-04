Marsiglia tris, Tudor si riprende il secondo posto dietro al Psg

MARSIGLIA (Francia) - Il 31° turno della Ligue 1 si chiude con il Marsiglia che si riprende il secondo posto in classifica superando il Troyes al Velodrome e approfittando del ko del Lens nello scontro diretto con il Psg. L'OM di Tudor torna alle spalle di Galtier che resta avanti di 8 punti. Tutto facile per i padroni di casa che portano a casa la sfida grazie alla doppietta di Vitinha intervallata dalla firma dll'ex Roma Cengiz Under , inutile nel finale la rete degli ospiti con Balde.

Marsiglia-Troyes, tabellino e statistiche

Il Monaco stende il Lorient

Il Monaco supera per 3-1 il Lorient e si conferma al quarto posto in classifica. Nell'anticipo domenicale il Lille batte in rimonta, 2-1 il finale, il Montpellier: Fonseca (ex allenatore della Roma) ringrazia Cabella per la rete del definitivo 2-1. Tre punti casalinghi per il Brest che in casa batte 1-0 il Nizza, grazie alla rete di Le Douaron nel primo tempo. Sorride anche lo Strasburgo che con un secco 3-1 archivia la pratica Ajaccio. Vince anche l'Auxerre che batte 2-1 il Nantes, chiude infine il 2-1 inflitto dal Clermont all'Angers. Nel primo tempo Hunou porta in vantaggio gli ospiti al 28', la risposta dei padroni di casa è immediata e Kyei e Muhammed Cham (entrambi su calcio di rigore) segnano le reti della rimonta.

Monaco-Lorient, tabellino e statistiche