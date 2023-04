Diogo Jota rilancia il Liverpool: Leeds dominato 6-1!

LEEDS (Inghilterra) - Il Liverpool di Klopp chiude la 31ª giornata di Premier League tornando al successo. Dopo due pareggi consecutivi i Reds strappano i 3 punti e lo fanno sul campo del Leeds per 6-1. Vittoria lampo degli ospiti che in 4' indirizzano e chiudono il match: al 35' assist di Alexander-Arnold con Gakpo che deve solo appoggiare da distanza ravvicinata e al 39' raddoppio siglato da Diogo Jota su assist perfetto di Salah. Subito ad inizio ripresa (48') Konate regala palla a Sinisterra che ringrazia ed accorcia le distanze ma il Liverpool reagisce in 3 minuti: doppietta di Diogo Jota che di prima (su assist di Jones) beffa Meslier. Il portoghese però non ha ancora finito: prima recupera la palla che scaturisce il gol in contropiede al 63' di Salah e poi ecco la tripletta al 74' con un perfetto tiro da fuori area. C'è gioia anche per Darwin Nunez che 9 minuti dopo il suo ingresso realizza il gol al 90' del 6-1 imbeccato, ancora una volta, da un passaggio perfetto di Alexander-Arnold al 50° assist in carriera in Premier League. Un successo quello del Liverpool che lo rimette in corsa nella difficile rimonta Europa. i ragazzi di Klopp sono sempre all'8° posto a quota 47 punti a 6 punti dal 5° posto del Tottenham di Stellini e a 9 dalla zona Champions League.