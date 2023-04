Ligue 1, doppio Mbappé: il Psg vince 2-1 in casa dell'Angers

ANGERS (Francia) - Non ci sono sorprese nell'anticipo della 32esima giornata di Ligue 1, che si è aperta con il testacoda tra la capolista Psg e l'ultima in classifica Angers, di fronte ai 19.000 spettatori dello stadio Raymond-Kopa tutto esaurito. In casa dei fanalini di cosa, ci pensa il solito Kylian Mbappé a mettere in chiaro le cose già nei primi 26 minuti (assist di Bernat e Messi), con una doppietta (9' e 26') che permette ai parigini di controllare il resto della gara e a lui di diventare capocannoniere solitario con 22 reti, davanti a Jonathan David del Lilla (20). Inutile nel finale (al minuto 87) la rete di Thioub per l'Angers, che fissa il risultato sul 2-1 per la squadra di Galthier.