Sergio Ramos e l'odio social: il messaggio a Elon Musk

Su Twitter è iniziata una nuova era: da qualche ora, infatti, per avere la spunta blu , ovvero la certificazione che quel profilo sia quello ufficiale, è necessario pagare. Non importa chi ci sia di fronte, dal famosissimo calciatore al Papa: nessuna eccezione, o quasi. Sì, perché Elon Musk, proprietario del social, ha deciso di "regalare" la spunta blu a tre personaggi: il campionissimo di basket LeBron James , lo scrittore Stephen King e il mitico ‘capitano Kirk' di Star Trek, ovvero l'attore William Shatner . Alcuni hanno deciso che pagheranno quanto richiesto, altri, invece, hanno fatto sapere che non sborseranno alcuna cifra.

Sergio Ramos e il messaggio rivolto a Elon Musk

Sulla vicenda è intervenuto anche il difensore spagnolo ex Real Madrid Sergio Ramos che, però, ha spostato l'attenzione sulla capacità del social di controllare che la libertà di espressione non sfoci poi in insulti, attacchi e messaggi di odio. Il calciatore, ora al Psg, al termine della gara contro l'Angers decisa dalla doppietta di Mbappé che ha portato momentaneamente i parigini a +11 dal Marsiglia (la squadra di Tudor affronterà domenica il Lione), ha preso il suo cellulare e ha aperto il proprio profilo Twitter, ormai privo della spunta blu nonostante i 20 milioni di followers, postando gli screen di alcuni commenti offensivi rivolti a lui e alla sua famiglia. Taggando Elon Musk, che a ottobre 2022 ha rilevato il social per 44 miliardi di dollari, ha scritto: "Eliminare le spunte blu, costringere a pagare e fare soldi è una strategia. Eliminare l'odio, promuovere il rispetto e rendere Twitter un posto migliore potrebbe essere un'altra. Lo sto solo dicendo…". La replica del multimiliardario sudafricano non è ancora arrivata ma il tema su cui dibattere è piuttosto serio.