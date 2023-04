Niang-gol, l'Auxerre frena il Lilla di Fonseca. Il Lens travolge il Monaco

AUXERRE (Francia) - Due calci di rigore decidono la sfida tra Auxerre e Lilla. Gli ospiti, allenati da Paulo Fonseca - in Italia alla guida della Roma - passano in vantaggio con David al 36', cui risponde - sempre dagli undici metri - l'ex Torino, Milan e Genoa M'Baye Niang al 62'. Nella formazione ospite, quinta in classifica con 56 punti conquistati in 32 partite di Ligue 1, assenti Ounas (in A con Napoli, Cagliari e Crotone) e Djalo (nel 2018-19 nella Primavera del Milan), mentre sono solo dodici i minuti giocati da Weaj jr. I padroni di casa salgono invece provvisoriamente al 14° posto a quota 33, con quattro lunghezze di margine sulla zona retrocessione: lo Strasburgo terz'ultimo, però, ha una gara in meno (domani a Reims).