Ligue 1, il Marsiglia sbanca Lione: Tudor batte Blanc ed è secondo

Il 32° turno di Ligue 1 si chiude con l'1-2 vincente conquistato dal Marsiglia sul campo del Lione. Nel primo tempo gli ospiti prendono il sopravvento e passano in vantaggio al 44' con la rete del turco Under (ex Roma). Nella ripresa la risposta dei padroni di casa è affidata a Lacazette che sigla l'1-1 al 68'. La gara sembra chiusa ma in pieno recupero Gusto segna lo sfortunato autogol che regala al Marsiglia di Tudor la vittoria. Con questa vittoria il Marsiglia balza al secondo posto della classifica con 67 punti, a 8 lunghezze di distanza dalla capolista. Il Montpellier, in inferiorità numerica dal 53', supera in casa per 1-0 il Rennes. Decide la rete di Mavididi all'84'. Il Rennes resta fermo a 53 punti mentre il Montpellier si porta a 40 punti. Uno Strasburgo corsaro vince grazie allo 0-2 rifilato ai padroni di casa del Reims. Accade tutto nel primo tempo con gli ospiti che passano in vantaggio dopo appena un minuto di gioco con Diallo. I padroni di casa faticano a riportarsi in gara e ancora Diallo, al 37', segna la rete del definitivo 0-2.