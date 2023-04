Lione, continua il sogno Europa: Strasburgo ko

TORINO - Il sogno del Lione di conquistare un posto in Europa continua. Nell'anticipo della 33esima giornata di Ligue 1, l'OM batte in rimonta lo Strasburgo 2-1 e aggancia provvisoriamente il Rennes a quota 53 al sesto posto. Al 15' Sanson gela l'undici di Blanc che però la ribalta già prima dell'intervallo. Micidiale l'uno-due firmato da Lukeba e Caqueret fra il 32' e il 36'. Per il Lione si tratta del quarto successo nelle ultime cinque gare, un filotto che ha permesso di portarsi a ridosso della zona europea.