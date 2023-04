LILLA (Francia) - Torna al successo nel 33° turno di Ligue 1 il Lilla che cala il tris contro l'Ajaccio. Per gli uomini di Fonseca arrivano tre punti preziosi nella rincorsa al miglior piazzamento per una qualificazione all'Europa del prossimo anno, restano all'ultimo posto in classifica gli isolani sempre più vicini al ritorno in Ligue 2. Match deciso tutto nel primo tempo tra il 22' e il 37' con la doppietta di Gomes e la rete di Cabella che segnano il 3-0 finale.