Ligue 1, Mbappè non basta: Psg ko 1-3 contro il Lorient

Il Psg crolla in casa contro il Lorient per 3-1. Ai parigini non basta il momentaneo pari di Mbappe e vengono travolti dalle reti di Le Fee, Yongwa e Dieng. In classifica Messi & co restano saldi al primo posto in attesa della gara del Marsiglia. Vittoria a sorpresa, soprattutto nelle proporzioni, per il Montpellier in casa del Monaco per 4-0. Le reti degli ospiti sono state firmate da Maouassa, dalla doppietta di Nordin e dal gol di Mavididi. Con questa vittoria il Montpellier si porta a quota 43 in classifica, mentre il Monaco resta fermo a 61 al quarto posto.