“Messi sospeso”, Psg nella bufera: che sta succedendo

PARIGI (Francia) - " Il Paris Saint-Germain ha sospeso Messi per due settimane , reo di aver trascorso due giorni in Arabia Saudita senza il permesso del club". Lo riporta Rmc, che sottolinea come il fuoriclasse argentino, oltre a saltare i due impegni di campionato della squadra (domenica a Troyes e il 13 maggio con l'Ajaccio), durante questo arco temporale né potrà allenarsi con i compagni, né riceverà lo stipendio .

Messi-Psg, nervi tesi

Anche Marca approfondisce la situazione di Leo Messi al Psg: secondo il quotidiano spagnolo, ai dubbi di natura tecnica, in seno alla dirigenza francese ne sarebbero sorti altri legati al comportamento extra-campo dell'ex Barcellona. La sua scelta di recarsi in Arabia Saudita sarebbe ritenuta "molto grave", nonostante si tratti di una terra molto cara al patron della società, il qatariota Al-Khelaifi, al punto da renderlo un uomo immagine in tutti i Paesi del Golfo Persico. La Pulce, con tutta probabilità, tornerà in campo il 21 maggio contro l'Auxerre.