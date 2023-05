Ligue 1, al Lens basta Openda per battere il Tolosa

Nel posticipo che chiude la 33esima giornata della Ligue 1, il Lens batte in trasferta il Tolosa per 1-0 e consolida il terzo posto in campionato, valido per l'accesso al turno preliminare di Champions League. Seconda vittoria di fila per la squadra di Haise che arriva dopo quella netta per 3-0 al Monaco. Nel prossimo turno, il Lens affronterà il Marsiglia nello scontro diretto per il secondo posto. Il Tolosa invece resta al 13esimo posto, fallendo il sorpasso al Montpellier.