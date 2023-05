Messi si scusa con il Psg: il messaggio integrale sui social

Leo Messi ha ufficialmente chiesto scusa al Psg : in un video postato sui suoi canali social, il campione del Mondo si è scusato con il club parigino dopo la sospensione inflittagli per il suo recente viaggio non autorizzato in Arabia Saudita . Nel video, la Pulce argentina dichiara: "Ciao, volevo fare questo video per quello che sta succedendo. Prima di tutto, ovviamente scusarmi con i miei compagni di squadra e il club. Sinceramente pensavo che avremmo avuto del tempo libero dopo la partita così come già successo nelle settimane precedenti. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo precedentemente cancellato. E niente, ripeto, mi scuso per quello che ho fatto e aspetto quello che il club decida. Niente di più, un abbraccio".

Messi-Psg: cosa è successo

Il PSG ha sospeso Messi dopo che l'argentino si è recato, senza autorizzazione, in Arabia Saudita domenica scorsa e non si è presentato all'allenamento lunedì. L'entourage del giocatore ha dichiarato essersi trattato solo di un malinteso visto che l'argentino aveva programmato di recarsi in Arabia prima della partita contro il Lorient e con la previsione di fare festa per due giorni. Tuttavia, perdendo il match casalingo per 3-1, lunedì il PSG ha annullato i festeggiamenti. Ma l'argentino era già partito per adempiere ad alcuni impegni pubblicitari ed è stato impossibile per lui tornare a Parigi in giornata. Al suo ritorno, Messi è stato fortemente contestato anche dalla tifoseria parigina, insieme ad altri calciatori come Neymar.