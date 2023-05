Marsiglia, Tudor ko in casa del Lens: il Psg può scappare

Passo falso per il Marsiglia in Ligue 1. La squadra di Igor Tudor, nel match valevole per la 34ª giornata del campionato francese, è stata sconfitta in trasferta dal Lens in una sfida d'alta classifica. Nei minuti finali del primo tempo sono i padroni di casa a sbloccare il risultato grazie al gol di Fofana al 42'. Nella seconda frazione di gara la sfida resta equilibrata ma al 60' gli ospiti subiscono la rete di Openda che raddoppia prima dell'inutile gol di Payet all'88' che porta il risultato sul 2-1 finale per la formazione di Haise. Tudor, che veniva da tre vittorie consecutive in campionato, rischia di andare a -8 dal Psg (che domani affronterà il Troyes) e viene sorpassato proprio dal Lens, ora al secondo posto.