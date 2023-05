Lione, Aulas lascia la presidenza dopo 36 anni: fine di un'era di successi

Il Lione cambia la presidenza. Il comunicato è arrivato il giorno seguente alla vittoria contro il Montpellier per 5 a 4 in rimonta. Una notizia importante, visto che l'uscente Jean Michel Aulas è stato il numero uno del club per 36 anni. Il passaggio di consegne per portare una ventata di aria nuova, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto per la squadra dove ha raccolto successi e riconoscimenti tra maschile (7 campionati vinti) e femminile. Il presidente ha prelevato il Lione quando militava nella Ligue 2 e l'ha portato nel giro di pochi anni sul tetto di Francia e non solo. I trofei con le Women, dove detiene diversi record: 19 campionati vinti, 11 coppe Nazionali, 2 Supercoppa e ben 8 Champions League. Risultati incredibili che gli sono valsi un posto importante nel cuore di tutti i tifosi del club. La società ha comunicato con una nota ufficiale il suo saluto, anche se resterà come presidente onorario. Al suo posto l'americano John Textor .

Lione, il saluto ad Aulas: il comunicato

Il Lione con un comunicato ufficiale ha voluto rendere noto il passaggio di testimone alla presidenza del club francese. Di seguita la nota della società: "Nella riunione del 5 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di OL Groupe ha nominato il Sig. John Textor Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 5 maggio 2023 e fino alla scadenza del suo mandato. Mansioni di Jean-Michel Aulas come Presidente e Amministratore Delegato di OL Groupe. Mr. John Textor è stato anche nominato Amministratore Delegato di OL Groupe a partire dal 5 maggio 2023, per un periodo ad interim, il tempo per identificare e nominare un nuovo Amministratore Delegato. Jean-Michel Aulas sarà nominato Presidente Onorario. OL Groupe ringrazia sinceramente il signor Jean-Michel Aulas per il suo impegno e la dedizione senza riserve all'Olympique Lyonnais per più di tre decenni, durante i quali sono stati vinti più di 50 titoli sia per le squadre maschili che femminili. OL Groupe è felice di poter continuare a beneficiare dell'esperienza e del supporto di Jean-Michel Aulas. Tutte le parti interessate gli sono grate per il suo impegno e le sue doti di leadership che hanno permesso al club di diventare una roccaforte del calcio europeo sia maschile che femminile. La priorità del nuovo Presidente e Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione sarà quella di rafforzare il posto dell'Olympique Lyonnais sulla scena calcistica mondiale, in linea con le più alte ambizioni della sua illustre storia".