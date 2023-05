Messi perdonato dal Psg: torna ad allenarsi

PARIGI - Sta rientrando gradualmente il caso Messi al Psg. L'argentino si è scusato per la trasferta non autorizzata in Arabia Saudita e il club ha accettato le scuse. Così Leo, che era stato sospeso per 15 giorni (anche per quanto riguarda lo stipendio), è tornato ad allenarsi con il gruppo. La stessa società transalpina ha annunciato pubblicamente la notizia: "Leo Messi torna ad allenarsi", si legge in un tweet in cui si vede l'ex Barcellona sul campo.