Ligue 1, il Marsiglia di Tudor vince in rimonta: decisivo Alexis Sanchez

Dopo il ko con il Lens, il Marsiglia torna subito alla vittoria nel 35° turno di Ligue 1. La formazione di Tudor batte 3-1 in casa l'Angers in rimonta ed è terza in classifica con 73 punti. Passano in vantaggio gli ospiti con Sima ma poi il Marsiglia riesce a ribaltare e vincere l'incontro: pareggia Alexis Sanchez, che poi serve l'assist per il 2-1 di Payet, e infine è l'ex Roma Vereout a firmare dal dischetto il 3-1 finale. Battuta d'arresto dell'Olympique Lione che si allontana dalla zona Europa. La squadra del tecnico Blanc è stata battuta in trasferta dal Clermont per 2-1. Lione in vantaggio con Lacazette al 22', pareggio di Kyei due minuti dopo e rete decisiva ancora di Kyei al 65'. Il Lione resta a 56 punti mentre il Clermont sale a 53.