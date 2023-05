Ligue 1, Tudor ko: Marsiglia sconfitto dal Lilla

Il Marsiglia di Igor Tudor perde 2-1 in casa del Lilla e complica la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League. L'Olympique, infatti, è terzo a quota 73 a -2 dal Lens, che ha vinto lo scontro diretto due turni fa (2-1) e domenica in trasferta contro il Lorient può quasi archiviare la pratica. Tre punti importantissimi per la formazione dell'ex Roma Paulo Fonseca, che sale a 63, al quinto posto che, al termine della stagione, significherebbe qualificazione alla prossima Conference League.