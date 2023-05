Psg campione di Francia: trionfo a un passo, Mbappé doppietta, Auxerre ko

Vince il Lens, goleada del Rennes

Il Lens si impone per 3-1 in casa del Lorient. Padroni di casa in vantaggio con Faivre al 6', poi la rimonta ospite con Sotoca al 20', Thomasson al 25' e Fofana all'87'. Goleada del Rennes sul campo dell'Ajaccio (5-0), lo Strasburgo pareggia 1-1 in casa del già retrocesso Troyes. Il Brest batte il Clermont 2-1, mentre finiscono in parità Reims-Angers (2-2) e Nizza-Tolosa (0-0).