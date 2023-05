Psg, Al Khelaifi continua a guardarsi intorno: "Il Qatar vuole il Santos"

Qatar Sports Investment vuole fare un nuovo investimento e, come annunciato dal quotidiano brasiliano Globo, c'è interesse ad acquisire una quota del Santos. Al momento ci sono solo contatti in fase embrionale per vedere se si possa raggiungere un accordo. Nell'ottobre dello scorso anno, i proprietari del PSG hanno acquisito il 21% dell'FC Braga, club che si è già assicurato la qualificazione alla prossima Champions League. Il fondo del Qatar (nello specifico il braccio operativo per l'industria sportiva del fondo sovrano qatariota) continua a guardarsi intorno e cercherebbe quindi di creare una piramide di club un po' come il City Football Group.