Psg campione di Francia: Messi-gol, basta il pari con lo Strasburgo

STRASBURGO (Francia) - Con gli italiani Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti in campo dal primo minuto, al Paris Saint-Germain basta un pareggio per 1-1 a Strasburgo per laurearsi - con una giornata d'anticipo - Campione di Francia per il secondo anno consecutivo, l'undicesima volta nella propria storia e la nona negli ultimi undici anni. Allo Stade de la Meinau è Lionel Messi a sbloccare il risultato al 59', venti minuti più tardi l'ininfluente pareggio di Gameiro.