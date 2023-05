Sergio Rico, comunicato della famiglia: "Prossime 48 ore decisive"

TORINO - Arrivano novità sulle condizioni di Sergio Rico, ricoverato in "gravi condizioni" dopo un incidente in Andalusia. Il portiere del Psg, per via della caduta avrebbe riportato un trauma cranico-cerebrale e si trova ricoverato nell'ospedale 'Virgen del Rocio' di Siviglia, dove è stato trasportato in elicottero. L'episodio è avvenuto nei pressi della sua abitazione a El Rocio, in provincia di Huelva, dove era tornato subito dopo la partita del club parigino.