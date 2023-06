Messi lascia il Psg a zero! Galtier: “Sabato l’ultima partita”

PARIGI (Francia) - Sabato 3 giugno (ore 21) il Paris Saint-Germain ospiterà il Clermont per l'ultima partita della stagione nonché l'ultima di Lionel Messi con la maglia dei parigini. A confermare l'addio della Pulce è stato l'allenatore Christophe Galtier nella conferenza stampa della vigilia: "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Domani sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi. Spero che verrà accolto nel miglior modo possibile". L'argentino campione del Mondo in Qatar entra quindi nella lista dei giocatori svincolati (Free-Agent) del mercato 2023 con il Barcellona che sogna il grande ritorno e l'Arabia Saudita che cerca un altro colpo storico dopo Cristiano Ronaldo sempre con l' MLS che osserva la situazione.

Psg, Galtier sull'avventura di Messi

Messi saluta Parigi dopo due stagioni dove ha totalizzato (in tutte le competizioni) 74 presenze e 32 gol senza, però, riuscire a sfatare il tabu Champions League ormai diventato un incubo malgrado gli importanti investimenti fatti negli ultimi anni. Galtier ha analizzato così l'esperienza dell'ex Barcellona: "Nella prima stagione si è dovuto adattare, era la prima volta lontano Barcellona. Quest'anno è stato un elemento importante. Trovo che le critiche non sia per nulla giustificate, in una stagione con i Mondiali ha statistiche incredibili, 21 goal e 22 assist credo, ed è sempre stato al servizio della squadra. Ripeto è stato un grande privilegio non allenarlo ma accompagnarlo".