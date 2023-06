“Il Psg perde pezzi e il nuovo allenatore divide Al Khelaifi e Campos”

PARIGI (Francia) - L'eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Bayern Monaco pesa come un macigno sulla stagione del Psg che sta per concludersi. La vittoria della Ligue 1, anche con qualche sofferenza, non è bastata a Galtier per salvare il proprio posto al Parco dei Principi. Il futuro del Psg è dunque tutto da scrivere con tante cose da dover cambiare, a partire proprio dal nuovo allenatore. Dopo il Mondiale, il Psg è stato un altro: nove sconfitte nel 2023, cinque in più rispetto al 2022, hanno evidenzianto il tracollo di Galtier per il quale bisogna trovare un sostituto. E proprio sul nome del nuovo tecnico si divide la dirigenza con Al Khelaifi e Campos che hanno visioni differenti, come racconta da Mundo Deportivo.