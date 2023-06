Ligue 1, Messi saluta il Psg con una sconfitta. Ko il Marsiglia di Tudor

Finisce con una sconfitta l'avventura di Messi con il Psg. L'argentino, dopo due anni, lascerà i parigini, che hanno clamorosamente perso 3-2 in casa contro il Clermont (erano in vantaggio di due gol) nell'ultimo turno di Ligue 1. Sblocca Sergio Ramos (anche lui pronto all'addio) e raddoppia Mbappé al 21' ma gli ospiti riescono a ribaltare il risultato e vincere con i gol di Gastien, Zeffane e Kyei. Sconfitta anche per il Marsiglia di Tudor (ko 1-0 sul campo dell'Ajaccio), che chiude il campionato in terza posizione a quota 73 punti. Altra vittoria invece per il Lens, che vince 3-1 in casa dell'Auxerre e conclude la stagione in seconda posizione a meno uno dalla capolista Psg.