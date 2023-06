Nagelsmann, niente Napoli! "Irrompe il Psg, porta anche Henry nello staff"

Julian Nagelsmann , ex tecnico del Bayern Monaco , sarebbe stato scelto dal Psg come sostituto di Christophe Galtier sulla panchina del club parigino nella prossima stagione. Le indiscrezioni arrivano direttamente dalla Francia, lanciate prima dal portale Footmercato e poi riprese dall'Equipe. Si parla anche dell'arrivo dell'ex Arsenal Thierry Henry come primo assistente del tecnico tedesco.

Psg-Galtier: non è bastato lo scudetto

Non è bastata la vittoria della Ligue 1 per la conferma di Galtier come tecnico del Psg. Ieri sera l'ex allenatore di Lille e Nizza ha guidato la sua ultima partita come allenatore del club parigino nella sconfitta contro il Clermont. Un rapporto, quello tra tecnico e società, mai del tutto sbocciato e sempre criticato, soprattutto a causa della precoce eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, allenato proprio da Nagelsmann in quel periodo. Inoltre, il Psg è stato anche eliminato agli ottavi di finale della Coppa di Francia dai rivali di sempre del Marsiglia, altro fallimento che non è passato inosservato agli occhi della società parigina.