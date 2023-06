Sergio Rico è ancora grave: la famiglia vieta i bollettini medici

Sergio Rico, l'ultimo bollettino medico

L'ultimo bollettino medico dell'ospedale informa che "Sergio Rico continua sotto gli effetti della sedazione, con stretta sorveglianza e monitoraggio, curato dall'equipe di terapia intensiva in accordo con altri specialisti in modo multidisciplinare". Su richiesta della famiglia, non ci saranno nuovi aggiornamenti finchè non ci saranno sostanziali novità sullo stato di salute del portiere spagnolo.